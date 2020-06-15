Стало известно от минздрава Башкирии в каких районах лечат больных коронавирусом

По информации ведомства, по состоянию на 14:00 15 июня всего в стационарах региона лечатся 1030 человек. Данные о тяжелобольных несколько расходятся с информацией от министра здравоохранения Максима Забелина, который отчитывался о 41 пациентах в тяжелом состоянии.