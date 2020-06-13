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Posted 13 июня 2020, 05:02

Published 13 июня 2020, 05:02

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Холоднее, холоднее: в Башкирию всерьез и надолго пришел циклон

13 июня 2020, 05:02
Погоду в Башкирии в ближайшую неделю будут определять холодные воздушные массы.

Сегодня, 13 июня, по Башкирии и в Уфе ожидается значительно более прохладная ( по сравнению с вчерашним днем) погода. В Башгидрометцентре такую смену погоды объясняют прохождением холодного атмосферного фронта через территорию республики.

По прогнозам синоптиков, днем столбик термометра не поднимется выше 22 градусов. Ночью может похолодать до +8 градусов.

Не избежать сегодня и в следующие дни дождей., града и сильных ветров.

В течение будущей недели характер погоды существенно нее изменится.

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