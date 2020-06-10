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Posted 10 июня 2020, 10:52

Published 10 июня 2020, 10:52

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии МЧС пообещали сильный ветер и штормовой град

В Башкирии МЧС пообещали сильный ветер и штормовой град

10 июня 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В республике, по информации МЧС, ожидается очень неблагоприятная погода 10 вечером и 11 июня.

Со ссылкой на Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» спасатели сообщили, что в этот период ожидается облачная погода, град, грозы и кратковременные дожди.

Обещают также и шквалистое усиление ветра, его скорость составит от 15 до 20 метров в секунду. Сообщается и об ухудшении видимости до 2-4 километров из-за дождя. Температура воздуха по прогнозу этой ночью 13-18°, в горных районах до +8°, днем 23-28°, по югу до 32°.

В МЧС напомнили, что в Хайбуллинском районе республики сохранили пятый класс пожароопасности, при этом классе лесные пожары возникают от любого источника открытого огня.

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#Общество#Новости#Град
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