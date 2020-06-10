В Башкирии МЧС пообещали сильный ветер и штормовой град

Обещают также и шквалистое усиление ветра, его скорость составит от 15 до 20 метров в секунду. Сообщается и об ухудшении видимости до 2-4 километров из-за дождя. Температура воздуха по прогнозу этой ночью 13-18°, в горных районах до +8°, днем 23-28°, по югу до 32°.