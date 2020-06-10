Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 4194 человек

О новых погибших пока никакой информации, их число вот уже несколько недель так и остается на уровне 18 человек, хотя сообщения об умерших от COVID-19 продолжают поступать от местных жителей. За сутки, по информации центра, 135 человек выписаны по выздоровлению. Более точная информация поступит чуть позже от регионального минздрава.