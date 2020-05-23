mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2020, 07:23

Published 23 мая 2020, 07:23

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

В Уфе вылечили малыша с подозрением на коронавирус, от которого отказалась мать

23 мая 2020, 07:23
По словам врачей, ребенок перенес внутриутробную пневмонию.

Жительница Уфы отказалась от своего новорожденного малыша. У ребенка подозревали наличие коронавирусной инфекции из-за того, что в утробе матери он перенес пневмонию.

По словам главного врача республиканского перинатального центра Назира Мингазова, женщина написала отказ сразу же после родов, когда еще не было окончательных результатов на наличие коронавируса.

Как сообщает «Российская газета», сейчас малыш здоров. Тест на Covid-19 оказался отрицательным. В скором времени его отправят в детский дом.

Известно, что в Башкирии коронавирусную инфекцию за последние полтора месяца обнаружили у 15 беременных. По словам Назира Мингазова, из них 9 человек лечили в больнице, а остальных амбулаторно. Многие заразились на раннем сроке и переносят болезнь в легкой форме.

Материалы по теме
В Башкирии в квартире обнаружили тело новорожденногоВ Башкирии коронавирус подозревают у новорожденного ребенкаВ Башкирии нашли тело мертвого новорожденного ребенка
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика