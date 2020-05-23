В Уфе вылечили малыша с подозрением на коронавирус, от которого отказалась мать

Известно, что в Башкирии коронавирусную инфекцию за последние полтора месяца обнаружили у 15 беременных. По словам Назира Мингазова, из них 9 человек лечили в больнице, а остальных амбулаторно. Многие заразились на раннем сроке и переносят болезнь в легкой форме.