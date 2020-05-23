В Уфе вылечили малыша с подозрением на коронавирус, от которого отказалась мать

Posted 23 мая 2020, 07:23
Published 23 мая 2020, 07:23
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
Жительница Уфы отказалась от своего новорожденного малыша. У ребенка подозревали наличие коронавирусной инфекции из-за того, что в утробе матери он перенес пневмонию.
По словам главного врача республиканского перинатального центра Назира Мингазова, женщина написала отказ сразу же после родов, когда еще не было окончательных результатов на наличие коронавируса.
Как сообщает «Российская газета», сейчас малыш здоров. Тест на Covid-19 оказался отрицательным. В скором времени его отправят в детский дом.
Известно, что в Башкирии коронавирусную инфекцию за последние полтора месяца обнаружили у 15 беременных. По словам Назира Мингазова, из них 9 человек лечили в больнице, а остальных амбулаторно. Многие заразились на раннем сроке и переносят болезнь в легкой форме.