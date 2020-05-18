mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2020, 05:19

Published 18 мая 2020, 05:19

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии нашли тело мертвого новорожденного ребенка

В Башкирии нашли тело мертвого новорожденного ребенка

18 мая 2020, 05:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Архангельском районе Башкирии скончался спустя неделю после рождения малыш.

По данным «КП-Уфа», трагедия случилась в селе Бакалдинское в Архангельском районе. Тело обнаружили родители в доме на улице Ленина.

По информации журналистов, тело новорожденного было обнаружено вечером. Предварительно уже была проведена экспертиза. Пока что ее результаты показали, что на ребенке видимых телесных повреждений нет. Вероятнее всего, малыш задохнулся во сне.

Тело новорожденного передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.

#Происшествия#Новости#В ДТП погиб человек
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика