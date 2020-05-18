В Башкирии нашли тело мертвого новорожденного ребенка

Posted 18 мая 2020, 05:19
Published 18 мая 2020, 05:19
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По данным «КП-Уфа», трагедия случилась в селе Бакалдинское в Архангельском районе. Тело обнаружили родители в доме на улице Ленина.
По информации журналистов, тело новорожденного было обнаружено вечером. Предварительно уже была проведена экспертиза. Пока что ее результаты показали, что на ребенке видимых телесных повреждений нет. Вероятнее всего, малыш задохнулся во сне.
Тело новорожденного передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.