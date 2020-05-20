В Башкирии волонтеры подарят ветеранам войны мобильники с тревожными кнопками

Одна из них - под девизом #НеТолько9Мая проводится сообществом «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан». Александр Юдин рассказал главе региона, что ребята решили подарить каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему в нашей республике, мобильный телефон с установленной на нем тревожной кнопкой и сим-карту с пожизненной безлимитной связью.