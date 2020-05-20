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В Башкирии волонтеры подарят ветеранам войны мобильники с тревожными кнопками

20 мая 2020, 13:34
Фото: vk.com
Об этой и других акциях молодые ребята рассказали главе Башкирии Радию Хабирову.

Сегодня, 20 мая, волонтеры пообщались в режиме онлайн с главой Башкирии Радием Хабировым и рассказали о своих ациях.

Одна из них - под девизом #НеТолько9Мая проводится сообществом «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан». Александр Юдин рассказал главе региона, что ребята решили подарить каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему в нашей республике, мобильный телефон с установленной на нем тревожной кнопкой и сим-карту с пожизненной безлимитной связью.

Кстати, именно с этими ребятами Медиакорсеть проводит совместную акцию «Лица Победы», в рамка которой мы ежедневно публикуем сведения о живых фронтовиках, которые ребята собрали в архивах.

Радий Хабиров остался очень доволен общением с молодежью и потом в соцсетях поделился впечатлениями: «После общения с такими ребятами жить хочется».

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