В Башкирии волонтеры подарят ветеранам войны мобильники с тревожными кнопками

Сегодня, 20 мая, волонтеры пообщались в режиме онлайн с главой Башкирии Радием Хабировым и рассказали о своих ациях.
Одна из них - под девизом #НеТолько9Мая проводится сообществом «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан». Александр Юдин рассказал главе региона, что ребята решили подарить каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему в нашей республике, мобильный телефон с установленной на нем тревожной кнопкой и сим-карту с пожизненной безлимитной связью.
Кстати, именно с этими ребятами Медиакорсеть проводит совместную акцию «Лица Победы», в рамка которой мы ежедневно публикуем сведения о живых фронтовиках, которые ребята собрали в архивах.
Радий Хабиров остался очень доволен общением с молодежью и потом в соцсетях поделился впечатлениями: «После общения с такими ребятами жить хочется».