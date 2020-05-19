В Башкирии представлен второй пакет поддержки экономики

Назаров отметил, что в ближайшее время начнет действовать второй подготовленный пакет поддержки. На оперативном совещании в региональном правительство он сказал, что власти ставят себе месяц для реализации первого пакеты и еще месяц для второго. Таким образом второй пакет будет запущен в июле.