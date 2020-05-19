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Posted 19 мая 2020, 08:13

Published 19 мая 2020, 08:13

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии представлен второй пакет поддержки экономики

В Башкирии представлен второй пакет поддержки экономики

19 мая 2020, 08:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В правительстве Башкирии с докладом о том, как планируется выровнять экономическую ситуацию выступил первый вице-премьер Андрей Назаров.

Назаров отметил, что в ближайшее время начнет действовать второй подготовленный пакет поддержки. На оперативном совещании в региональном правительство он сказал, что власти ставят себе месяц для реализации первого пакеты и еще месяц для второго. Таким образом второй пакет будет запущен в июле.

В планах правительства помощь малым и средним предприятиям, всего предусмотрено 38 мер поддержки, которые коснуться прежде всего наиболее пострадавшие от коронавируса компании. В настоящий момент насчитывается 26 тысяч предприятий и предпринимателей, которые имеют право на поддержку.

Назаров сообщил, что во время разработки второго пакета решено снизить ставки по упрощенному системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход еще на 27 видом предпринимательской деятельности. По словам первого вице-премьера, на региональном уровне охватят всего поддержкой более 54 тысяч субъектов бизнеса.

Также, по информации Назарова, на дополнительную поддержку могут рассчитывать еще около 6 тысяч предпринимателей, работающих по патентной системе. В настоящее время в регионе реализуется "первый пакет" мер поддержки, где предусмотрено 58 мер мероприятий.

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#Общество#Экономика#Новости
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