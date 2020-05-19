В Башкирии количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 92 человека

Posted 19 мая 2020, 07:47
Published 19 мая 2020, 07:47
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
За последние сутки, по данным центра, выявлено 92 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. О погибших от вируса информации нет. Число умерших по-прежнему остается прежним – 17 человек. По числу новых заболевших за сутки в федеральном рейтинге Башкирия сейчас находится на 17-м месте.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин дополнительно проинформировал, что выздоровело 714 человек и 45 человек выписались за сутки.
Продолжают лечение 652 человек, остальные – в амбулаторном режиме. С внебольничной пневмонией госпитализировано 28 человек, выписано -13.
Всего по России за сутки подтвердили 9 263 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. За все время пандемии зарегистрирован 299 941 случай в 85 регионах.
Напомним, что вчера, 18 мая, в Башкирии было зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусом. Глава региона Радий Хабиров принял решение ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Власти республики постоянно также напоминают, что в общественных местах необходимо носить маски и перчатки.