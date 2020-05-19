В Башкирии количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 92 человека

За последние сутки, по данным центра, выявлено 92 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. О погибших от вируса информации нет. Число умерших по-прежнему остается прежним – 17 человек. По числу новых заболевших за сутки в федеральном рейтинге Башкирия сейчас находится на 17-м месте.