В Башкирии семейные фермы смогут получить гранты до 70 млн рублей

Posted 18 мая 2020, 12:04
Published 18 мая 2020, 12:04
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Гранты будут предоставляться на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и развитие семейной фермы в 2020 году.
По словам руководителя пресс-службы Минсельхоза РБ Алмаза Галимова, гранты для семейных ферм в размере до 30 млн руб. предоставляются на конкурсной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным и ведущим деятельность на сельской территории Башкирии более 2 лет с момента регистрации. Также гранты будут предоставляться с/х потребительским перерабатывающим кооперативам и/или с/х сбытовым кооперативам, действующим не менее года, также на конкурсной основе. Максимальный размер такого гранта — 70 млн руб.
Участники конкурса, прошедшие отбор, должны будут пройти очное собеседование и презентовать свои проекты с обоснованием основных экономических показателей.
В Башкирии подобные грантовые программы реализуются уже с 2012 года. За 8 лет 310 семейных ферм получили гранты на сумму более 1 млрд руб., а 19 СПоК — грантов на 183 млн руб. Такая существенная поддержка сельхозпроизводителей активно способствует реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».