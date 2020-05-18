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Posted 18 мая 2020, 12:04

Published 18 мая 2020, 12:04

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии семейные фермы смогут получить гранты до 70 млн рублей

В Башкирии семейные фермы смогут получить гранты до 70 млн рублей

18 мая 2020, 12:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Заявки в Минсельхозе Башкирии будут приниматься с 18 по 20 мая.

Гранты будут предоставляться на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и развитие семейной фермы в 2020 году.

По словам руководителя пресс-службы Минсельхоза РБ Алмаза Галимова, гранты для семейных ферм в размере до 30 млн руб. предоставляются на конкурсной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным и ведущим деятельность на сельской территории Башкирии более 2 лет с момента регистрации. Также гранты будут предоставляться с/х потребительским перерабатывающим кооперативам и/или с/х сбытовым кооперативам, действующим не менее года, также на конкурсной основе. Максимальный размер такого гранта — 70 млн руб.

Участники конкурса, прошедшие отбор, должны будут пройти очное собеседование и презентовать свои проекты с обоснованием основных экономических показателей.

В Башкирии подобные грантовые программы реализуются уже с 2012 года. За 8 лет 310 семейных ферм получили гранты на сумму более 1 млрд руб., а 19 СПоК — грантов на 183 млн руб. Такая существенная поддержка сельхозпроизводителей активно способствует реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости
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