В Башкирии семейные фермы смогут получить гранты до 70 млн рублей

По словам руководителя пресс-службы Минсельхоза РБ Алмаза Галимова, гранты для семейных ферм в размере до 30 млн руб. предоставляются на конкурсной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным и ведущим деятельность на сельской территории Башкирии более 2 лет с момента регистрации. Также гранты будут предоставляться с/х потребительским перерабатывающим кооперативам и/или с/х сбытовым кооперативам, действующим не менее года, также на конкурсной основе. Максимальный размер такого гранта — 70 млн руб.