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Posted 13 мая 2020, 07:43

Published 13 мая 2020, 07:43

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1696 человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1696 человек

13 мая 2020, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Оперативные данные передали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По информации центра, количество новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки составляет 49 человек. Всего за период пандемии в Башкирии выявлено 1696 заболевших.

О новых летальных случаях информации нет. Количество умерших в настоящий момент от COVID-19 составляет 16 человек. Напомним, о последнем случае смерти было известно накануне.

В России за сутки зарегистрировано 10 028 случаев в 83 регионах, всего в стране коронавирусом болен 242 271 человек.

Вчера региональный минздрав передавал, что за сутки количество заболевших увеличилось на 80 человек. По состоянию на 12 мая было зарегистрировано 1647 новых случаев заболевания коронавирусом.

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#Общество#Новости#Карантин
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