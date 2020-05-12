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Posted 12 мая 2020, 10:13

Published 12 мая 2020, 10:13

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

Минздрав РБ рассказал подробности о 16-м пациенте, умершем от коронавируса в Башкирии

Минздрав РБ рассказал подробности о 16-м пациенте, умершем от коронавируса в Башкирии

12 мая 2020, 10:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на брифинге ведомства.

За минувшие сутки в регионе зафиксирован еще один летальный исход из-за коронавирусной инфекции — 16-й в республике.

— Это женщина 1953 года рождения, которая имела сопутствующую патологию бронхо-легочной системы в виде бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Напомним, на утро 12 мая в республике подтверждено 1647 новых случаев заболевания коронавирусом (+80 за сутки), из них госпитализировано на стационарное лечение 468 человек? из них 11 человек находятся на ИВЛ. В тяжелом состоянии — 46 человек, которым требуется кислородная поддержка. На амбулаторном лечении — 697 человек. Выздоровело от коронавируса в Башкирии 466 человек (+30 за сутки).

Выздоровело от коронавируса в Башкирии 467 человек (+32 за сутки).

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