Минздрав РБ рассказал подробности о 16-м пациенте, умершем от коронавируса в Башкирии

Posted 12 мая 2020, 10:13
Published 12 мая 2020, 10:13
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
За минувшие сутки в регионе зафиксирован еще один летальный исход из-за коронавирусной инфекции — 16-й в республике.
— Это женщина 1953 года рождения, которая имела сопутствующую патологию бронхо-легочной системы в виде бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
Напомним, на утро 12 мая в республике подтверждено 1647 новых случаев заболевания коронавирусом (+80 за сутки), из них госпитализировано на стационарное лечение 468 человек? из них 11 человек находятся на ИВЛ. В тяжелом состоянии — 46 человек, которым требуется кислородная поддержка. На амбулаторном лечении — 697 человек. Выздоровело от коронавируса в Башкирии 466 человек (+30 за сутки).
Выздоровело от коронавируса в Башкирии 467 человек (+32 за сутки).