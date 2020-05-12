В Башкирии РКБ начала работу в обычном режиме

Posted 12 мая 2020, 08:47
Published 12 мая 2020, 08:47
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
На официальной странице РКБ Вконтакте сообщается, что больница с сегодняшнего начала работу в плановом режиме. В медицинском учреждении возобновлена работа ряда корпусов. Работает также и хирургический корпус, но с соблюдением условием.
Среди таковых условий наличие отрицательного мазка на коронавирус не более трехдневной давности. Пациенты сдают мазок по месту жительства и после повторно перед госпитализацией. Также необходим рентген, КТ и электронное направление.
Помощь будет также оказываться в гинекологическом отделении и родильном доме. Ковидный госпиталь на 120 коек в то же время продолжает работу в прежнем режиме.