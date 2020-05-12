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Posted 12 мая 2020, 08:47

Published 12 мая 2020, 08:47

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Башкирии РКБ начала работу в обычном режиме

В Башкирии РКБ начала работу в обычном режиме

12 мая 2020, 08:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В больнице в прежнем режиме началась работа ряда корпусов.

На официальной странице РКБ Вконтакте сообщается, что больница с сегодняшнего начала работу в плановом режиме. В медицинском учреждении возобновлена работа ряда корпусов. Работает также и хирургический корпус, но с соблюдением условием.

Среди таковых условий наличие отрицательного мазка на коронавирус не более трехдневной давности. Пациенты сдают мазок по месту жительства и после повторно перед госпитализацией. Также необходим рентген, КТ и электронное направление.

Помощь будет также оказываться в гинекологическом отделении и родильном доме. Ковидный госпиталь на 120 коек в то же время продолжает работу в прежнем режиме.

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#Общество#Новости#Карантин
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