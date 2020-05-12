В Башкирии рассказали, как будут работать магазины и торговые центры

Теперь работа магазинов с непродовольственными товарами разрешена только при соблюдении норм. Например, среди них - в помещении торгового зала не должно быть более пяти человек на 50 квадратных метров или, к примеру, не более десяти человек на 100 квадратных метров. В Башкирии о разрешении работать подпадают магазины одежды.