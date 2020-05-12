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Posted 12 мая 2020, 06:17

Published 12 мая 2020, 06:17

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Башкирии рассказали, как будут работать магазины и торговые центры

В Башкирии рассказали, как будут работать магазины и торговые центры

12 мая 2020, 06:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Башкирии некоторые магазины возобновят свою работу, но с правилами.

Во время оперативного совещания в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что многие магазины смогут начать свою работу. Однако, по его словам, будет действовать множество ограничений.

Речь, по данным руководителя региона. прежде всего идет о непродовольственных магазинах, работа которых была запрещена ранее из-за мер предосторожности, принятых в связи с коронавирусом. О том, что их хотят открыть скоро, Хабиров уже анонсировал. Напомним, что до сегодняшнего дня работали только аптеки, хозяйственные и продуктовые магазины, магазины с товарами для животных.

Теперь работа магазинов с непродовольственными товарами разрешена только при соблюдении норм. Например, среди них - в помещении торгового зала не должно быть более пяти человек на 50 квадратных метров или, к примеру, не более десяти человек на 100 квадратных метров. В Башкирии о разрешении работать подпадают магазины одежды.

Что касается торговых центров, то те пока по-прежнему закрыты. Глава отметил, что торговые центры будут работать по такой же старой схеме – в них будут открыты только некоторые торговые точки, например, аптеки, салоны сотовой связи. Хабиров заявил, что решение по торговым центрам будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.

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#Общество#Новости#Карантин
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