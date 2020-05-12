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Posted 12 мая 2020, 06:42

Published 12 мая 2020, 06:42

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Башкирии намерены ужесточить наказание за нарушение масочного режима

В Башкирии намерены ужесточить наказание за нарушение масочного режима

12 мая 2020, 06:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С инициативой выступил башкирский парламент во время оперативного совещания.

Депутат Римма Утяшева предложила разработать и принять законопроект, который бы ужесточил административную ответственность за нарушение масочного режима. По ее словам, если такие усилия не принять, то все усилия властей могут «пойти на свалку».

«Человек выходит на улицу, это не трудно — надеть маску и перчатки. Это — сохранить себе здоровье, жизнь людей. Тем более мы сегодня выпускаем людей на выход»,— сказала представитель «Единой России».

Руководитель республики Радий Хабиров согласился с Утяшевой и сказал, что спокойно гулять в пандемию коронавируса разрешать людям нельзя, и нужно попросить всех носить маски. Планируется, что законопроект рассмотрят и подпишут уже сегодня.

Напомним, вчера Радий Хабиров объявил, что теперь можно спокойно перемещаться по улице пешком и на автомобиле. В Башкирии также откроют парки и скверы, но с некоторыми ограничениями и не в вечернее время. Кроме того, будут открыты непродовольственные магазины.

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#Общество#Новости#Карантин
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