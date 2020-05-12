В Башкирии намерены ужесточить наказание за нарушение масочного режима

Напомним, вчера Радий Хабиров объявил, что теперь можно спокойно перемещаться по улице пешком и на автомобиле. В Башкирии также откроют парки и скверы, но с некоторыми ограничениями и не в вечернее время. Кроме того, будут открыты непродовольственные магазины.