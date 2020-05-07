В Башкирии будут мониторить случаи отказа в лечении, не связанном с коронавирусом

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин заверил, что данная тема и так уже находится на особом контроле. По его мнению, единственный прецедент, который мог стат причиной подобных жалоб - ситуация с введением карантина в больнице города Салавата, из-за чего местные жители привыкшие лечиться в родном стационар. вынуждены были обращаться в больницы соседних регионов.