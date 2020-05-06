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В Башкирию прилетели еще два спецрейса с вахтовиками из Якутии

6 мая 2020, 08:54
Фото: пресс-служба Уфимского аэропорта
На родину вернулись 179 вахтовиков из Чаяндинского месторождения.

Рейсы SYL 9226 и SYL 9224 выполняла авиакомпания "Якутия". Всем уроженцам Башкирии по приезду проверили температуру, после всего всех прибывших отправили в обсерватор, не проходя терминал на специальных автобусах.

Сообщается также, что багаж пассажиров обработали специальными средствами дезинфекции, защиту обеспечили также и работникам уфимского аэропорта.

Напомним, ранее также прилетали еще 400 вахтовиков, которых также отправили на полную самоизоляцию в обсерваторы, где те проведут 21 день.

На брифинге регионального минздрава сообщали, что в оберваторах каждый прибывший находится в отдельном помещении без возможности выхода. Сейчас 400 человек находятся в обсерваторе, расположенном на территории дома отдыха «Березка» в Абзелиловском районе, 200 человек – санатория «Красноусольск».

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