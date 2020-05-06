В Башкирию прилетели еще два спецрейса с вахтовиками из Якутии

На брифинге регионального минздрава сообщали, что в оберваторах каждый прибывший находится в отдельном помещении без возможности выхода. Сейчас 400 человек находятся в обсерваторе, расположенном на территории дома отдыха «Березка» в Абзелиловском районе, 200 человек – санатория «Красноусольск».