«Наша сладкая важнятина»: Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку с днем рождения

— Софиёк, ты - очень серьёзный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается сама. В смысле, на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее.Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина, — пишет мама Софии.