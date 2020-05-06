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«Наша сладкая важнятина»: Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку с днем рождения

6 мая 2020, 05:00
Фото: Instagram
Маленькой девочке Софии исполнилось уже пять лет.

Накануне, 5 мая, дочка уроженки Башкирии Ляйсан Утяшевой и ее супруга Павла Воли отметила свой первый юбилей. Девочке исполнилось пять лет. Счастливые родители подготовили видеопоздравление в виде воспоминаний с фото. Сама Ляйсан Утяшева опубликовала его в своем Instagram, сопроводив трогательными пожеланиями.

Софиёк, ты - очень серьёзный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается сама. В смысле, на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее.Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина, — пишет мама Софии.

Ляйсан Утяшева с гордостью отметила, что дочка выбрала музыку для видео сама. Видимо и правда у девочки уже с раннего возраста развито собственное видение на многие вещи.

Когда ты через несколько лет найдёшь на просторах интернета этот ролик, знай, что музыку к нему ты выбрала сама. Мы тебя долго уговаривали на другие разные песни (детские, популярные, рок, Рианны всякие, классика, короче, всяко старались), но ты посмотрела в итоге на нас и очень серьёзно сказала: " Не то все это. Оставьте мою". Оставляем. Поздравляем. Любим не можем, — трогательно закончила поздравление Ляйсан.

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#Новости#Карина Мамаева#Культура
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