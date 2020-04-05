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Ляйсан Утяшева рассказала, как проводит время с Павлом Волей на самоизоляции

5 апреля 2020, 11:46
Фото: Инстаграм Ляйсан Утяшевой
Уроженка башкирской Раевки приняла участие с мужем в популярном челлендже.

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева во время самоизоляции развлекается, как может. Вчера она выложила видео с мужем, где она танцует в сексуальном платье, а Павел Воля стоит рядом, в желтом спортивном костюме. Через мгновенье они меняются местами: Ляйсан в костюме, а муж – в ее платье и каблуках.

#FlipTheSwitchChallenge в последнее время стало очень популярным в социальных сетях. В нем приняли участие многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, ранее знаменитая российская спортсменка посоветовала во время самоизоляции посвятить свое время получению новых знаний.

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