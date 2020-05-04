В Башкирию доставят геройскую звезду генерала Шаймуратова на вечное хранение

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что 9 мая в Башкирию должна быть доставлена на вечное хранение золотая звезда Героя России, которой посмертно награжден легендарны генерал Минигали Шаймуратов, командовавший 112-й Башкирской кавалерийской дивизией во время Великой Отечественной войны.