Генерал Шаймуратов вместо капитана Марвел: глава Башкирии провел урок для школьников

— Когда вам очень хотелось на улицу или погулять с друзьями по торговому центру, вы этого не делали и тем самым спасали своих родных и близких. Особенно ваших пожилых бабушек и дедушек. И пройдут годы, вы будете об этом времени вспоминать. И мне бы очень хотелось, чтобы вам было не обидно за то, как вы смолодушничали, как вы были мелкими и недалекими, не выполняя то, что нужно было делать, — сказал Радий Хабиров.