«Крайне тяжелое состояние» — об умирающем в Башкирии 19-летнем парне

Ситуация с Ранэлем стала известной после того, его родственники записали видео о том, что парню нужна помощь, которую из-за пандемии коронавируса ему не оказывают. В числе наиболее громких акций — пикет около Белого дома, после которого сестру больного Ралину забрали в отделение полиции. Кировский районный суд Уфы после признал ее виновной в нарушении самоизоляции и организации массового мероприятия и вынесла предупреждение.