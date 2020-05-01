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Posted 1 мая 2020, 10:05

Published 1 мая 2020, 10:05

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии местного жителя осудят за пост о коронавирусе в социальных сетях

В Башкирии местного жителя осудят за пост о коронавирусе в социальных сетях

1 мая 2020, 10:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Ишимбая распространял через соцсети ложную информацию.

В республиканской прокуратуре сообщили, что мужчина призывал местных жителей не ходить в больницу, поскольку, с его слов, оттуда увезли врача с инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

В ведомстве выявили, что эта информация была ложной и представляла угрозу для жизни и безопасности граждан. В ведомстве приняли решение направить для решения вопроса об административном наказании материалы в полицию.

Теперь мужчине угрожает наказание за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений ( ст. 13.15 КоАП РФ). Результаты рассмотрения дела пока что не опубликованы. В настоящее время недостоверные сообщения удалены.

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#Общество#Новости#Карантин
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