В Башкирии местного жителя осудят за пост о коронавирусе в социальных сетях

Теперь мужчине угрожает наказание за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений ( ст. 13.15 КоАП РФ). Результаты рассмотрения дела пока что не опубликованы. В настоящее время недостоверные сообщения удалены.