Минздрав Башкирии сообщил, в каком состоянии находятся больные коронавирусом

Posted 1 мая 2020, 07:49
Published 1 мая 2020, 07:49
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
В региональном минздраве подтвердили, что к сегодняшнему дню коронавирусом заболело 843 человека. Напомним, что за прошедшие сутки количество подтвержденных результатов COVID-19 выросло на 77 человек.
На лечении, по информации минздрава, сегодня находятся 381 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 181, состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 31 (из них на ИВЛ – 19 человек). С легкой формой заболевания на амбулаторном лечении – 272 человека. Выписано из больницы, по уточненным данным, по состоянию на 12:00, 176 человек.
В министерства подтвердили, что новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. С пневмонией госпитализировано 77 человек, выписано – 51.
Всего в республики обследовали 68 050 человек на новую короновирусную инфекцию, за последние сутки обследовали 6193 человека.
Напомним, что в России за прошедшие сутки подтвердилось 7 933 случаев в 85 регионах. По состоянию на 1 мая зарегистрирован 114 431 случай по стране. Всего в России провели более 3,7 млн лабораторных исследований.