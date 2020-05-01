Минздрав Башкирии сообщил, в каком состоянии находятся больные коронавирусом

На лечении, по информации минздрава, сегодня находятся 381 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 181, состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 31 (из них на ИВЛ – 19 человек). С легкой формой заболевания на амбулаторном лечении – 272 человека. Выписано из больницы, по уточненным данным, по состоянию на 12:00, 176 человек.