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Posted 1 мая 2020, 07:49

Published 1 мая 2020, 07:49

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Минздрав Башкирии сообщил, в каком состоянии находятся больные коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил, в каком состоянии находятся больные коронавирусом

1 мая 2020, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Количество заболевших в тяжелом состоянии по-прежнему не изменилось.

В региональном минздраве подтвердили, что к сегодняшнему дню коронавирусом заболело 843 человека. Напомним, что за прошедшие сутки количество подтвержденных результатов COVID-19 выросло на 77 человек.

На лечении, по информации минздрава, сегодня находятся 381 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 181, состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 31 (из них на ИВЛ – 19 человек). С легкой формой заболевания на амбулаторном лечении – 272 человека. Выписано из больницы, по уточненным данным, по состоянию на 12:00, 176 человек.

В министерства подтвердили, что новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. С пневмонией госпитализировано 77 человек, выписано – 51.

Всего в республики обследовали 68 050 человек на новую короновирусную инфекцию, за последние сутки обследовали 6193 человека.

Напомним, что в России за прошедшие сутки подтвердилось 7 933 случаев в 85 регионах. По состоянию на 1 мая зарегистрирован 114 431 случай по стране. Всего в России провели более 3,7 млн лабораторных исследований.

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#Общество#Новости#Карантин
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