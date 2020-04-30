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Posted 30 апреля 2020, 08:03

Published 30 апреля 2020, 08:03

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В федцентре динамику распространения коронавируса в Башкирии назвали успешной

В федцентре динамику распространения коронавируса в Башкирии назвали успешной

30 апреля 2020, 08:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные прислали из Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В центре проанализировали прирост заболевших в республике по состоянию на 29 апреля. В Башкирии, по информации центра, ежедневный прирост соответствует показателю удвоения числа инфицированных за прошедшие пять дней.

«Для сравнения, в середине апреля двукратный рост заболевших коронавирусом происходил каждые три дня. Снижение показателей позволяет с осторожностью говорить о первых успехах в борьбе с коронавирусом в регионе», – посчитали аналитики, отметив, что ситуация по-прежнему остается очень сложной.

Напомним, что сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом рекордно увеличилось на 75 человек. Всего к текущему моменту с новой инфекцией COVID-19 зарегистрировано в республике 766 человек. Башкирия по числу новых случаев заболевания оказалась на 13-м месте по России.

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#Общество#Новости#Карантин
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