В федцентре динамику распространения коронавируса в Башкирии назвали успешной

Напомним, что сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом рекордно увеличилось на 75 человек. Всего к текущему моменту с новой инфекцией COVID-19 зарегистрировано в республике 766 человек. Башкирия по числу новых случаев заболевания оказалась на 13-м месте по России.