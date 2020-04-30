В Башкирии количество заболевших коронавирусом резко увеличилось до 766 человек

Напомним, что по состоянию на вчерашний день, по официальным данным, коронавирусом болел 691 человек. Вчера, 29 апреля, в тяжелом состоянии находился 31 больной – 11 человек на ИВЛ, в удовлетворительном – 118 человек, в состоянии средней тяжести – 208 человек. О том, какая ситуация сложилась сегодня, станет известно чуть позже.