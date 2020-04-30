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Posted 30 апреля 2020, 07:42

Published 30 апреля 2020, 07:42

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии количество заболевших коронавирусом резко увеличилось до 766 человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом резко увеличилось до 766 человек

30 апреля 2020, 07:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные о заболеваемости коронавирусом в регионе предоставили из федерального центра

В Башкирии за сутки резко увеличилось количество заболевших. Такая цифра по числу новых зарегистрированных случаев в мониторинге наблюдается в первые – плюс 75 человек.

Всего к текущему моменту с новой инфекцией COVID-19 зарегистрировано в республике 766 человек. Башкирия по числу новых случаев заболевания оказалась на 13-м месте по России.

Всего в стране за сутки подтверждена инфекция у 7 099 заболевших в 85 регионах, с начала пандемии коронавируса выявлено 106 498 случаев заболевания.

Напомним, что по состоянию на вчерашний день, по официальным данным, коронавирусом болел 691 человек. Вчера, 29 апреля, в тяжелом состоянии находился 31 больной – 11 человек на ИВЛ, в удовлетворительном – 118 человек, в состоянии средней тяжести – 208 человек. О том, какая ситуация сложилась сегодня, станет известно чуть позже.

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#Общество#Новости#Карантин
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