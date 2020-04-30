В Башкирии 25-летний надругался над своей взрослой подругой

Posted 30 апреля 2020, 08:19
Published 30 апреля 2020, 08:19
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Изнасилование произошло в селе Татар-Улканово в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщает «КП-Уфа».
По информации журналистов, все случилось в тот день, когда пострадавшая 44-летняя женщина пригласила 27 апреля к себе 25-летнего знакомого. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ее изнасиловал, а потом скрылся с места преступления.
Позже его задержали сотрудник полиции, мужчина по-прежнему был пьян. Как выяснилось, у него уже имелась судимость за кражу.