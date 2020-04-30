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Posted 30 апреля 2020, 08:19

Published 30 апреля 2020, 08:19

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии 25-летний надругался над своей взрослой подругой

В Башкирии 25-летний надругался над своей взрослой подругой

30 апреля 2020, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина напился и изнасиловал свою знакомую.

Изнасилование произошло в селе Татар-Улканово в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщает «КП-Уфа».

По информации журналистов, все случилось в тот день, когда пострадавшая 44-летняя женщина пригласила 27 апреля к себе 25-летнего знакомого. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ее изнасиловал, а потом скрылся с места преступления.

Позже его задержали сотрудник полиции, мужчина по-прежнему был пьян. Как выяснилось, у него уже имелась судимость за кражу.

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