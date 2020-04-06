Нигериец, осужденный за изнасилование проститутки в Уфе, взял обратно слова про СИЗО

После этого молодой человек вместе со своим другом побывал в редакции Медиакорсети и дал интервью, рассказав не только об обстоятельствах преступления, в котором его обвиняли, но и о времени, проведенном в заключении. При этом он признался, что неоднократно становился объектом оскорблений и унижений и даже был избит в камере. Сложно было также ему привыкнуть к рациону питания в СИЗО и санитарным условиям.