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Нигериец, осужденный за изнасилование проститутки в Уфе, взял обратно слова про СИЗО

6 апреля 2020, 06:42
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Осиа Альфаеус Эбитими объяснил наиболее эпатажные эпизоды своих воспоминаний плохим знанием русского языка.

Представители регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии передали в редакцию Медиакорсети копию письма, подписанного молодым нигерийцем, который в начале марта был осужден в Уфе за изнасилование проститутки и вышел на свободу в связи с полным отбытием назначенного судом наказания.

После этого молодой человек вместе со своим другом побывал в редакции Медиакорсети и дал интервью, рассказав не только об обстоятельствах преступления, в котором его обвиняли, но и о времени, проведенном в заключении. При этом он признался, что неоднократно становился объектом оскорблений и унижений и даже был избит в камере. Сложно было также ему привыкнуть к рациону питания в СИЗО и санитарным условиям.

И вот теперь мы получили от представителей регионального УФСИН копию письма, подписанного нашим недавним гостем, в котором он объяснил все моменты, которые, вероятно, возмутили представителей пенитенциарной системы, плохим знанием русского языка, а также обычаев и порядков, принятых в нашей стране.

Публикуем полностью письмо Осиа, а также предоставляем возможность читателям самим сделать соответствующие выводы.

Медиакорсеть желает Осиа и всем читателям удачи и главное - никогда не попадать в подобные истории, чтобы потом не пришлось не рассказывать в ужасе о пережитом, не отказываться публично от своих слов.

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