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Posted 27 апреля 2020, 11:06

Published 27 апреля 2020, 11:06

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Уфе из-за ремонта на Комсомольской изменится схема движения транспорта

В Уфе из-за ремонта на Комсомольской изменится схема движения транспорта

27 апреля 2020, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мэрии пояснили, что движение изменят в связи с перекрытием из-за ремонта на участке улицы Комсомольской от улицы Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной.

По информации муниципалитета участок перекроют до 12 мая, на время ограничения в этом месте изменена схема движения маршрута транспорта. Схема движения приведена ниже на изображении.

Напомним, что в настоящий момент идет реставрация Комсомольской улицы от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума. Всего отремонтировать планируется 3,84 километра. В перспективе улица должна стать дублером проспекта Октября, и четырехполосное движение станет шестиполосным.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

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#Общество#Новости#Перекрыто движение
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