В Уфе из-за ремонта на Комсомольской изменится схема движения транспорта

Posted 27 апреля 2020, 11:06
Published 27 апреля 2020, 11:06
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
По информации муниципалитета участок перекроют до 12 мая, на время ограничения в этом месте изменена схема движения маршрута транспорта. Схема движения приведена ниже на изображении.
Напомним, что в настоящий момент идет реставрация Комсомольской улицы от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума. Всего отремонтировать планируется 3,84 километра. В перспективе улица должна стать дублером проспекта Октября, и четырехполосное движение станет шестиполосным.
Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.