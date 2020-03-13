В администрации Уфы предупредили о перекрытии движения на центральной улице

Posted 13 марта 2020, 11:06
Published 13 марта 2020, 11:06
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В мэрии Уфы сообщили, что планируют перекрыть движение на проезжей части по четырем полосам улицы Комсомольской на участке от улицы города Галле до улицы Бессонова.
По информации муниципалитета перекрытие запланировано на период с 00:00 14 марта до 24:00 15 марта.
В качестве причины назвали переустройство инженерных коммуникаций. Уфимцев и гостей города попросили планировать свой маршрут заранее.