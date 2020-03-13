mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2020, 11:06

Published 13 марта 2020, 11:06

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В администрации Уфы предупредили о перекрытии движения на центральной улице

В администрации Уфы предупредили о перекрытии движения на центральной улице

13 марта 2020, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Перекрытие будет временным и связано с ремонтом.

В мэрии Уфы сообщили, что планируют перекрыть движение на проезжей части по четырем полосам улицы Комсомольской на участке от улицы города Галле до улицы Бессонова.

По информации муниципалитета перекрытие запланировано на период с 00:00 14 марта до 24:00 15 марта.

В качестве причины назвали переустройство инженерных коммуникаций. Уфимцев и гостей города попросили планировать свой маршрут заранее.

Материалы по теме
В Уфе рухнули перекрытия в строящемся здании
#Общество#Новости#Перекрыто движение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика