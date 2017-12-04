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В Уфе движение на улице Цюрупы будет перекрыто и сегодня

4 декабря 2017, 09:42
Для качественного ремонта рабочим понадобился еще один день.

В Уфе 2 и 3 декабря были запланированы работу по обустройству ливнёвок на улице Цюрупы, однако для качественного выполнения всех работ понадобились еще сутки, поэтому движение на этой улице будет перекрыто и сегодня, 4 декабря - от пересечения с Октябрьской революции до Коммунистической, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Еще сутки нужны для соблюдения всех технологических циклов, обеспечения прочного сцепления всех материалов, чтобы в дальнейшем не возникало размывов и разрушений покрытия. Объем работ значительный, поскольку на данном участке пролегают инженерные коммуникации и кабельные линии, - пояснили в администрации.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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