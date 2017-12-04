В Уфе движение на улице Цюрупы будет перекрыто и сегодня

В Уфе 2 и 3 декабря были запланированы работу по обустройству ливнёвок на улице Цюрупы, однако для качественного выполнения всех работ понадобились еще сутки, поэтому движение на этой улице будет перекрыто и сегодня, 4 декабря - от пересечения с Октябрьской революции до Коммунистической, сообщили в пресс-службе администрации города.