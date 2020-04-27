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Posted 27 апреля 2020, 07:35

Published 27 апреля 2020, 07:35

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии растет количество заболевших коронавирусом — Минздрав РБ

В Башкирии растет количество заболевших коронавирусом — Минздрав РБ

27 апреля 2020, 07:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

По состоянию на утро 27 апреля — 570 случаев (+43 за минувшие сутки) заболевания коронавирусом на территории республики. На текущий момент выписано 72 пациентов (за выходные выздоровело 12 человек). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

— С клиникой ОРВИ из числа прибывших из неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции — это, в основном, города федерального значения — Москва, Петербург и наши граничащие территории — госпитализировано 1100 человек и находятся под медицинским наблюдением. В уфимском обсерваторе находится 119 человек, из них 26 несовершеннолетних, — добавил Максим Забелин.

За сутки выполнено 3429 тестов на наличие коронавирусной инфекции, суммарно обследовано более 53 тыс. человек.

Напомним, 26 апреля в республике было зарегистрировано 527 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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