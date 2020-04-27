В Башкирии растет количество заболевших коронавирусом — Минздрав РБ

— С клиникой ОРВИ из числа прибывших из неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции — это, в основном, города федерального значения — Москва, Петербург и наши граничащие территории — госпитализировано 1100 человек и находятся под медицинским наблюдением. В уфимском обсерваторе находится 119 человек, из них 26 несовершеннолетних, — добавил Максим Забелин.