mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2020, 06:58

Published 27 апреля 2020, 06:58

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии нашли тело голой, связанной женщины

В Башкирии нашли тело голой, связанной женщины

27 апреля 2020, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Убитую зверским образом женщину обнаружили во дворе собственного дома в Сибае.

Предварительно известно, что погибшей 57 лет. На пострадавшей не было одежды, ее ноги были связаны, а на руках обнаружили раны от ножа. Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что при осмотре участка также нашли тело 52-летнего сожителя убитого. Мужчину обнаружили в сарае. По предварительным данным, причина его смерти – самоубийство.

Пока что в причине произошедшего разбираются стражи правопорядка.

Материалы по теме
В Башкирии местные жители нашли тело 13-летнего подросткаВ Уфе нашли тело избитой до смерти 30-летней женщины
#Происшествия#Новости#Убийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика