В Башкирии нашли тело голой, связанной женщины

Posted 27 апреля 2020, 06:58
Published 27 апреля 2020, 06:58
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Предварительно известно, что погибшей 57 лет. На пострадавшей не было одежды, ее ноги были связаны, а на руках обнаружили раны от ножа. Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что при осмотре участка также нашли тело 52-летнего сожителя убитого. Мужчину обнаружили в сарае. По предварительным данным, причина его смерти – самоубийство.
Пока что в причине произошедшего разбираются стражи правопорядка.