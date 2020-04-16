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Posted 16 апреля 2020, 13:22

Published 16 апреля 2020, 13:22

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Уфе нашли тело избитой до смерти 30-летней женщины

В Уфе нашли тело избитой до смерти 30-летней женщины

16 апреля 2020, 13:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Кировском районе столицы Башкирии нашли тело погибшей женщины.

Со ссылкой на собственный источник журналисты «КП-Уфа» сообщили, что труп обнаружили возле Затонского моста. Она лежала неподалеку от складского помещения,расположенного на улице 6-я пристань.

По информации издания, на теле погибшей не осталось ни одного живого места, перед смертью ее жестоко избили и бросили на месте происшествия.

Предварительно пока что все обстоятельства смерти не установлены, над этим работают сейчас судмедэксперты.

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