В Башкирии сообщили, какие больницы закрыты на карантин из-за коронавируса

Таким образом, по информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день закрыты два отделения в онкологическом диспансере, терапевтическое отделение больницы скорой помощи в Уфе, больница №21 в Уфе, хирургический корпус в БелебеевскойЦРБ, три отделения в Кармаскалинской ЦРБ, больница №1 в Стерлитамаке, два отделения в больнице №1 в Октябрьском.