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Posted 24 апреля 2020, 10:20

Published 24 апреля 2020, 10:20

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии сообщили, какие больницы закрыты на карантин из-за коронавируса

В Башкирии сообщили, какие больницы закрыты на карантин из-за коронавируса

24 апреля 2020, 10:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные по ограничительным мероприятиям в медучреждениях были озвучены на брифинга регионального минздрава.

Исполняющий обязанности начальника Роспотребнадзора Башкирии Венер Изикаев озвучил, какие больницы в республике закрыты полностью или частично на карантин. По его словам, сейчас таких учреждений семь.

«С сегодняшнего дня сняты ограничительные мероприятия в отношении Бирской Центральной районной больницы, но со вчерашнего дня у нас добавилась Кармаскалинская ЦРБ»

Таким образом, по информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день закрыты два отделения в онкологическом диспансере, терапевтическое отделение больницы скорой помощи в Уфе, больница №21 в Уфе, хирургический корпус в БелебеевскойЦРБ, три отделения в Кармаскалинской ЦРБ, больница №1 в Стерлитамаке, два отделения в больнице №1 в Октябрьском.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 33 новых случая заболевания COVID-19. Всего в регионе сегодня официально заболевшими признаны 455 человек.

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#Общество#Новости#Карантин
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