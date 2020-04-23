В Башкирии сообщили прогноз погоды на майские праздники

Posted 23 апреля 2020, 06:56
Published 23 апреля 2020, 06:56
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Синоптики подготовили примерный прогноз погоды на первые дни последнего весеннего месяца. В столице Башкирии майские праздники пройдут под проливным дождем, температура будет относительно невысокой.
По предоставленному прогнозу дожди пройдут 1 и 2 мая, температура будет в среднем в пределах +13…+17 градусов. 3 мая ожидается ясная погода, а затем снова дожди с 4 по 6 число.
К 9-му маю придет потепление. В те выходные столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Примерно такая же температура ожидается до середины месяца. Согласно прогнозу, дождь будет идти 10, 12 и 14 мая.
В последние дни погода в республике не радует местных жителей. Спасатели каждый день оповещают о сильном ветре и метели.