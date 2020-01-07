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Posted 7 января 2020, 06:58

Published 7 января 2020, 06:58

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на Рождество

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на Рождество

7 января 2020, 06:58
Фото: Артур Салимов. Медиахолдинг1Mi.
Жителей региона ожидает примерно такая же погода, что и в остальные дни.

По данным Башгидрометцентра, в республике ожидается слабый, неустойчивый ветер, небольшой снег и гололед с гололедицей. Температура воздуха в течение дня и ночью составит от -2,-7°.

Синоптики также передавали, что во время новогодних каникул в регионе будет неустойчивый характер погоды. Так, временами будет идти умеренный, а иногда и сильный снег, обещали также метель, снежные заносы и накаты.

В среднем в остаток праздников температура воздуха ночью составит около ночью -3,-8°, днем 0,-6°. В первой декаде января, по данным синоптиков будет теплее на 4-6° выше нормы. До конца месяца в регионе ожидается холод в пределах -14,-15°, что около и на 1° выше нормы. Месячная количество осадков предполагается меньше нормы.

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