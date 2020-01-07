Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на Рождество

Posted 7 января 2020, 06:58
Published 7 января 2020, 06:58
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По данным Башгидрометцентра, в республике ожидается слабый, неустойчивый ветер, небольшой снег и гололед с гололедицей. Температура воздуха в течение дня и ночью составит от -2,-7°.
Синоптики также передавали, что во время новогодних каникул в регионе будет неустойчивый характер погоды. Так, временами будет идти умеренный, а иногда и сильный снег, обещали также метель, снежные заносы и накаты.
В среднем в остаток праздников температура воздуха ночью составит около ночью -3,-8°, днем 0,-6°. В первой декаде января, по данным синоптиков будет теплее на 4-6° выше нормы. До конца месяца в регионе ожидается холод в пределах -14,-15°, что около и на 1° выше нормы. Месячная количество осадков предполагается меньше нормы.