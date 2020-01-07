Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на Рождество

В среднем в остаток праздников температура воздуха ночью составит около ночью -3,-8°, днем 0,-6°. В первой декаде января, по данным синоптиков будет теплее на 4-6° выше нормы. До конца месяца в регионе ожидается холод в пределах -14,-15°, что около и на 1° выше нормы. Месячная количество осадков предполагается меньше нормы.