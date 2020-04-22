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Posted 22 апреля 2020, 12:31

Published 22 апреля 2020, 12:31

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирии закрыли опасную автозаправку

В Башкирии закрыли опасную автозаправку

22 апреля 2020, 12:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Газозаправка не прошла проверку промышленной безопасности.

В Калининском районе Уфы проверили газозаправку на Трамвайной улице. В ведомстве пришли к мнению, что на автомобильной станции, которая является опасным производственным объектом, не соблюдают введенные нормы.

В частности, на предприятии не получили лицензию, кроме того, на АГЗС не соблюдали требования пожарной безопасности.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. По итогам его рассмотрения суд приостановил деятельность газовой заправки на срок 30 суток

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