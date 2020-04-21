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Posted 21 апреля 2020, 11:59

Published 21 апреля 2020, 11:59

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии в больнице скончался спасенный из пожара 57-летний мужчина

В Башкирии в больнице скончался спасенный из пожара 57-летний мужчина

21 апреля 2020, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За прошедшие сутки в пожаре помимо него умерла также и женщина.

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в Башкирии в пожарах за последние сутки погибли два человека.

В Уфе произошло возгорание в многоквартирном доме. Сотрудники пожарной службы смогли вытащить мужчину из огня, но позже он скончался в больнице. В тот же день погибла в огне женщина из Краснокамского района.

Причины обоих происшествий пока что неизвестны. С начала 2020 года произошло 2185 пожаров, при которых погибло 88 человек, в том числе 5 детей, травмировано 70 человек.

По статистике, более 50% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности.

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