В Башкирии 29-летнего парня убило обломком кирпича

Posted 21 апреля 2020, 08:51
Published 21 апреля 2020, 08:51
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
В Советском районе Уфы произошел несчастный случай, который привел к гибели 29-летнего мужчины.
По информации Гострудинспекции, ЧП произошло на территории строящегося квартала в Советском районе Уфы. В тот день на строителя упал обломок кирпича, когда он монтировал навесные фасадные системы.
После падения кирпича, мужчина предположительно упал на землю и разбился. Приехавшая скорая констатировал смерть пострадавшего. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.