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Posted 21 апреля 2020, 08:51

Published 21 апреля 2020, 08:51

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии 29-летнего парня убило обломком кирпича

В Башкирии 29-летнего парня убило обломком кирпича

21 апреля 2020, 08:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Расследованием несчастного случая занимается Гострудинспекция.

В Советском районе Уфы произошел несчастный случай, который привел к гибели 29-летнего мужчины.

По информации Гострудинспекции, ЧП произошло на территории строящегося квартала в Советском районе Уфы. В тот день на строителя упал обломок кирпича, когда он монтировал навесные фасадные системы.

После падения кирпича, мужчина предположительно упал на землю и разбился. Приехавшая скорая констатировал смерть пострадавшего. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

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#Происшествия#Новости#Несчастный случай
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