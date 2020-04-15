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Posted 15 апреля 2020, 08:25

Published 15 апреля 2020, 08:25

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии от коронавируса погибли еще два человека

В Башкирии от коронавируса погибли еще два человека

15 апреля 2020, 08:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные сообщили на сайте СтопКоронавирус.рф.

По информации официального федерального портала, в республике к текущему моменту зарегистрировано два случая погибших от коронавируса. Всего в настоящий момент в республике от коронавируса умерло пять человек.

По состоянию на вчерашний день было известно, что умершим за сутки был больной - 63-летний мужчина с анемией и бронхитом, вторая умершая - 73-летняя женщина, у которой были рак груди и диабет. Информации о новых погибших пока что нет.

Напомним, Медиакорсеть ранее сообщала, что за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего сейчас заболевшими коронавирусом признаны 149 человек.

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#Общество#Новости#Карантин
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