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Posted 13 апреля 2020, 11:59

Published 13 апреля 2020, 11:59

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В Уфе глазная клиника стала изолятором для пациентов с подозрением на коронавирус

В Уфе глазная клиника стала изолятором для пациентов с подозрением на коронавирус

13 апреля 2020, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главный врач возмутился перепрофилированием.

Центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант» в Уфе перепрофилирован в изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус. ГорОбзор.ру сообщает со ссылкой на врача, что учреждение не оснащено никакими средствами индивидуальной защиты.

«Ни одного защитного комплекта, ни одного аппарата ИВЛ у нас нет. «Работайте с тем, что есть», — дали понять гендиректору в республиканском минздраве. То есть, это даже не русская рулетка — на самоизоляции они могли бы и так дождаться симптомов и вызвать спецбригаду, а так они гарантированно перезаражают персонал. Нас перевели на удаленку, собрали первых добровольцев — врачей, сестер и санитарок», — цитирует издание руководителя клиники.

Минздрав Башкирии подтвердил информацию о новой клинике, отметив лишь, что в учреждении не будут работать с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус.

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#Общество#Новости#Карантин
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