В Уфе глазная клиника стала изолятором для пациентов с подозрением на коронавирус

Posted 13 апреля 2020, 11:59
Published 13 апреля 2020, 11:59
Modified 17 октября 2022, 20:19
Updated 17 октября 2022, 20:19
Центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант» в Уфе перепрофилирован в изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус. ГорОбзор.ру сообщает со ссылкой на врача, что учреждение не оснащено никакими средствами индивидуальной защиты.
«Ни одного защитного комплекта, ни одного аппарата ИВЛ у нас нет. «Работайте с тем, что есть», — дали понять гендиректору в республиканском минздраве. То есть, это даже не русская рулетка — на самоизоляции они могли бы и так дождаться симптомов и вызвать спецбригаду, а так они гарантированно перезаражают персонал. Нас перевели на удаленку, собрали первых добровольцев — врачей, сестер и санитарок», — цитирует издание руководителя клиники.
Минздрав Башкирии подтвердил информацию о новой клинике, отметив лишь, что в учреждении не будут работать с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус.