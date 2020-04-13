mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2020, 08:07

Published 13 апреля 2020, 08:07

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В Башкирии за сутки снова увеличилось количество заболевших коронавирусом

В Башкирии за сутки снова увеличилось количество заболевших коронавирусом

13 апреля 2020, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Статистика предоставлена официальным порталом стопкоронавирус.рф.

Сообщается, что в регионе за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 23 человека. Количество госпитализированных с подозрением пока что неизвестно.

В общем сложности в республике к текущему моменту зарегистрировано 107 инфицированных коронавирусом. Напомним, 12 апреля, по данным минздрава республики, в Башкирии было 84 больных.

На территории России количество заболевших увеличилось на 2558 человек, всего зарегистрировано 18 328 случаев в 82 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 470.

Материалы по теме
В Башкирии главный врач РКБ сообщила количество заболевших коронавирусом в больницеВ Уфе врач РКБ, критиковавшая руководство, слегла с подозрением на коронавирус
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика