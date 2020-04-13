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Posted 13 апреля 2020, 05:47

Published 13 апреля 2020, 05:47

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В столице Башкирии закрыли из-за подозрения на коронавирус еще одну больницу

В столице Башкирии закрыли из-за подозрения на коронавирус еще одну больницу

13 апреля 2020, 05:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Информацию официально подтвердили в региональном минздраве.

В ведомстве подтвердили, что в Уфе больница №21 закрыта на прием и выписку пациентов.

Представитель регионального минздрава отметил, что причина карантина в том, что у пациента на лечении с острой хирургической патологией выявили признаки внебольничной пневмонии, и первый результат исследования на коронавирус оказался сомнительным.

«Контактный персонал оперативно переведен на самоизоляцию. Речь идет не о жестком карантине, как в РКБ! Больница закрыта для проведения сан-эпид мероприятий. Поликлиника работает в штатном режиме», – поясняется в сообщении.

нНапомним, что в целом в республике закрыты на карантин еще шесть учреждений медицинского профиля – это РКБ имени Куватова, Октябрьская ЦРБ, Белебеевская ЦРБ, клиническая больница №1 города Стерлитамак, Бирская ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат.

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#Общество#Новости#Карантин
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