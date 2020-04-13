В Башкирии за неделю самоизоляции из-за коронавируса подорожала гречка

Posted 13 апреля 2020, 05:16
Published 13 апреля 2020, 05:16
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
По данным Башстата, в республике выросли цены не некоторые продукты. Традиционно рост наметился на сахар, который подорожал на 16,6%, а также на гречневую крупу, выросшую в цене на 13,8%.
Подорожание также коснулось лука – 28,4%, чеснока – 7,7%, помидоры, свекла, морковь подорожали в среднем от 5 до 13%, выросла в цене на 13,1% также и картошка.
Подорожание коснулось целой группы круп и макаронных изделий. К примеру, пшеничная мука, горох, фасоль, подорожали в среднем на 3%. Рост отметился также на рис, яйца, оливковое и подсолнечное масло, мясо, печень консервы – до 3%.
В целом продукты стали дороже в регионе примерно на 1,3%, отмечается в исследовании.