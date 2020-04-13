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Posted 13 апреля 2020, 05:16

Published 13 апреля 2020, 05:16

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии за неделю самоизоляции из-за коронавируса подорожала гречка

В Башкирии за неделю самоизоляции из-за коронавируса подорожала гречка

13 апреля 2020, 05:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Справедливо будет отметить, что цены выросли и на другие крупы.

По данным Башстата, в республике выросли цены не некоторые продукты. Традиционно рост наметился на сахар, который подорожал на 16,6%, а также на гречневую крупу, выросшую в цене на 13,8%.

Подорожание также коснулось лука – 28,4%, чеснока – 7,7%, помидоры, свекла, морковь подорожали в среднем от 5 до 13%, выросла в цене на 13,1% также и картошка.

Подорожание коснулось целой группы круп и макаронных изделий. К примеру, пшеничная мука, горох, фасоль, подорожали в среднем на 3%. Рост отметился также на рис, яйца, оливковое и подсолнечное масло, мясо, печень консервы – до 3%.

В целом продукты стали дороже в регионе примерно на 1,3%, отмечается в исследовании.

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#Общество#Новости#Продукты
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