В Башкирии главный врач РКБ сообщила количество заболевших коронавирусом в больнице

«Ни я, ни мои коллеги не заинтересованы в умалчивании информации о заболеваниях ради красивой статистики. Все мы, и наши коллеги из других больниц рано или поздно столкнёмся с этими коронавирусными пациентами. И наши врачи уже сейчас могут стать экспертами в лечении этой болезни», – написала руководитель больницы.