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Posted 12 апреля 2020, 20:43

Published 12 апреля 2020, 20:43

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии главный врач РКБ сообщила количество заболевших коронавирусом в больнице

В Башкирии главный врач РКБ сообщила количество заболевших коронавирусом в больнице

12 апреля 2020, 20:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Эльза Сыртланова сообщила, что не заинтересована скрывать данные о заболевших и в доказательство привела статистику.

Главный врач Республиканской клинической больницы Эльза Сыртланова опубликовала информацию о количестве и состоянии заболевших коронавирусом в медицинском учреждении.

По ее словам, в больнице с пневмониями находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента). Эльза Сыртланова также сообщила, что в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов.

«Ни я, ни мои коллеги не заинтересованы в умалчивании информации о заболеваниях ради красивой статистики. Все мы, и наши коллеги из других больниц рано или поздно столкнёмся с этими коронавирусными пациентами. И наши врачи уже сейчас могут стать экспертами в лечении этой болезни», – написала руководитель больницы.

Напомним, сейчас ситуация вокруг РКБ находится под прицелом у всех жителей республики из-за вспышки коронавирусной инфекции в здании больницы. Предварительно наличие коронавируса было подтверждено у 170 человек.

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#Общество#Новости#Карантин
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