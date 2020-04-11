В Башкирии власти сообщили, о количестве новых зараженных в РКБ

«Пациенты РКБ, у которых клиническая картина не вызывает сомнений и определена как вирусная пневмония, переведены в Демскую больницу, перепрофилированную в инфекционный госпиталь», - комментировал тогда министр. Из общего числа проведенных анализов 998 имели отрицательный результат.