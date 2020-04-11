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Posted 11 апреля 2020, 10:25

Published 11 апреля 2020, 10:25

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии власти сообщили, о количестве новых зараженных в РКБ

В Башкирии власти сообщили, о количестве новых зараженных в РКБ

11 апреля 2020, 10:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные официально озвучил министр здравоохранения Максим Забелин.

На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавирусной инфекции глава ведомства сообщил, что в настоящий момент из 26 новых случаев, по данным регионального минздрава, восемь зарегистрированы в Республиканской клинической больнице.

«Коллектив справляется, понимание работы есть у каждого, все знают, что делают», – отметил он.

Ранее Медиакорсеть сообщала, что в РКБ было получено, по состоянию на 10 апреля, 170 предварительно подтвержденных результатов на коронавирус.

«Пациенты РКБ, у которых клиническая картина не вызывает сомнений и определена как вирусная пневмония, переведены в Демскую больницу, перепрофилированную в инфекционный госпиталь», - комментировал тогда министр. Из общего числа проведенных анализов 998 имели отрицательный результат.

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