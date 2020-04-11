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Posted 11 апреля 2020, 11:37

Published 11 апреля 2020, 11:37

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Следователи Башкирии проверяют руководство РКБ на халатность

Следователи Башкирии проверяют руководство РКБ на халатность

11 апреля 2020, 11:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В комитете организовали доследственную проверку.

Следком Башкирии передал, что в республике началась доследственная проверка в отношении руководства Республиканской клинической больницы имени Куватова.

Следователи подозревают наличие факта возможного непринятия своевременных мер, которые бы препятствовали распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы.. Планируется возбудить уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В настоящий момент следователи проверяют все обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников и пациентам. После произошедшему будет дана правовая оценка.

Напомним в медицинской учреждении началась вспышка коронавирусной инфекцией, по последним данным, первоначально диагноз наличие инфекции по состоянию на 10 апреля подозревается у 170 пациентов и сотрудников больницы.

Министр здравоохранения сегодня на брифинге ведомства обратился к тем, кто бывал в последние две недели в РКБ на лечении или на приеме. Министр попросил их откликнуться и обратиться на горячую линию, сообщив о своем самочувствии.

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