mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2020, 08:12

Published 10 апреля 2020, 08:12

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии для поддержки бизнеса начал работу ситуационный центр

В Башкирии для поддержки бизнеса начал работу ситуационный центр

10 апреля 2020, 08:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Работа центра началась в уфимском Конгресс-холле.

Ситуационный центр по поддержке экономики нужен для помощи предприятиям, которые пострадали из-за ограничительных мер из-за пандемии короанвируса.

Специалисты центра работают с обращениями предприятий реального сектора экономики. В центре могут дать ответы, которые касаются режима работы или мер поддержки со стороны государства.

Для выполнения задач центр поделен на три рабочие группы, каждая из которых занимается своим направлением: малый и средний бизнес; системообразующие предприятия и инвестиции; торговля и продовольственное обеспечение.

Каждое обращение обрабатывают не более 36 часов. Свои вопросы можно задать по телефону 8-800-250-21-24 или воспользовавшись инвестпорталом.

Материалы по теме
Из онкодиспансера в Уфе пациента с подозрением на коронавирус увезли в другую клиникуВ Башкирии количество зараженных коронавирусом выросло практически в два разаВ Уфе у девяти врачей РКБ подтверждено заражение коронавирусом
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика