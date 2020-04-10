В Башкирии для поддержки бизнеса начал работу ситуационный центр

Posted 10 апреля 2020, 08:12
Published 10 апреля 2020, 08:12
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Ситуационный центр по поддержке экономики нужен для помощи предприятиям, которые пострадали из-за ограничительных мер из-за пандемии короанвируса.
Специалисты центра работают с обращениями предприятий реального сектора экономики. В центре могут дать ответы, которые касаются режима работы или мер поддержки со стороны государства.
Для выполнения задач центр поделен на три рабочие группы, каждая из которых занимается своим направлением: малый и средний бизнес; системообразующие предприятия и инвестиции; торговля и продовольственное обеспечение.
Каждое обращение обрабатывают не более 36 часов. Свои вопросы можно задать по телефону 8-800-250-21-24 или воспользовавшись инвестпорталом.