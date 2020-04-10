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Posted 10 апреля 2020, 07:08

Published 10 апреля 2020, 07:08

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии количество зараженных коронавирусом выросло практически в два раза

В Башкирии количество зараженных коронавирусом выросло практически в два раза

10 апреля 2020, 07:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Оперативные данные по состоянию на 10 апреля сообщили в правительстве региона.

Со ссылкой на Роспотребнадзор сообщается, что в Башкирии с новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано 40 человек. Вчера, напомним, по официальным данным, количество зараженных COVID-19 достигало 22 человек.

По оперативной информации сообщается, что инфицированные находятся в Альшеевском, Иглинском, Кармаскалинском, Зианчуринском районах, Уфе, Дюртюли, Кумертау, Белебее, Бирске, Сибае, Белорецке, Октябрьском.

Среди заболевших также девять человек – это врачи Республиканской клинической больницы, где зарегистрирована вспышка заболевания. В России за сутки зарегистрировано 1 459 новых случаев заболевания, всего 10 131 человек. Выздоровело 698 человек, 76 человек умерло.

Напомним, на карантине в связи с выявлением пациентов в заражением коронавирусной инфекцией или симптомами данного заболевания сегодня находится Республиканская клиническая больница, а также ряд клиник на периферии - в Октябрьском, Белебее, Мелеузе, Сибае и Бирске.

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#Общество#Новости#Карантин
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