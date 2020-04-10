В Башкирии количество зараженных коронавирусом выросло практически в два раза

Среди заболевших также девять человек – это врачи Республиканской клинической больницы, где зарегистрирована вспышка заболевания. В России за сутки зарегистрировано 1 459 новых случаев заболевания, всего 10 131 человек. Выздоровело 698 человек, 76 человек умерло.